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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Ofrece el canciller Roberto Velasco a la OEA trabajar con respeto, diálogo y cooperación

El nuevo titular de la SRE habló este viernes por teléfono con el secretario general, Albert Ramdin, sobre la dinámica regional

Roxana González

Este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Velasco se comunicó con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien dialogó sobre las prioridades de México en el organismo regional.

Además, agregó que el nuevo canciller reiteró que México cuenta con la disposición de mantener una relación de respeto, diálogo y cooperación con la OEA.

“Yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada”, afirmó el exmandatario en una conferencia de prensa celebrada el 10 de mayo del 2023.

“No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial”, declaró Sheinbaum el 7 de junio pasado. 

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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