Ola naranja en Monterrey: la tendencia mundialista que Samuel García aprovechó políticamente
El gobernador de Nuevo León, que llegó al poder con el “movimiento naranja”, recibió comentarios en los que le pedían ser neutro y no apoyar a una selección extranjera
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