Reportes de la organización indican que los agonistas del receptor GLP-1, fármacos que regulan el apetito y la glucosa ya tienen versiones falsificadas en casi 60 países

EFE

Además de los riesgos por fraude, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México ha advertido sobre los peligros de la automedicación con agonistas GLP-1 fuera de supervisión médica.

¿Cuáles son los peligros por automedicarse con agonistas GLP-1?

Además, ha señalado que algunos reportes internacionales mencionan posibles asociaciones con depresión e ideas suicidas, aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente de causalidad.

Es por ello que la Cofepris ha enfatizado que estos medicamentos deben ser prescritos y monitoreados por un médico especializado y que su promoción en redes sociales o en canales no oficiales aumenta los riesgos para la salud.

¿Cuál es el costo de los medicamentes genéricos en comparación con los que tienen patente?

De hecho, algunos lotes fraudulentos se han encontrado con insulina no declarada o contaminantes bacterianos, lo que podría causar hipoglucemias severas, infecciones graves o sepsis.

Weiss señaló que con la expansión de genéricos legítimos habrá un auge de falsificaciones, complicando aún más al consumidor distinguir entre productos auténticos y peligrosos para la salud.

Finalmente, advirtió que varias empresas indias ya preparan su entrada al mercado mexicano con versiones genéricas de GLP-1 a precios tan bajos como 15 dólares al mes, lo que dificultará aún más diferenciar productos auténticos de falsificados.

“Será un reto enorme para el consumidor mexicano. Verificar qué es real y qué es falso será cada vez más complicado”, concluyó.