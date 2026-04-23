OMS apuesta por que Región de las Américas elimine el sarampión por tercera vez desde 2016

México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá representan la mayoría de los casos de transmisión, sin embargo, la situación es reversible, asegura el director de la OPS

Montserrat Maldonado

Además, el Jarbas Barbosa destacó que al 5 de abril ya se han reportado más de 15 mil 300 casos confirmados, superando el total para todo el año de 2025.

México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá representan la mayoría de los casos de transmisión

Respecto a las defunciones por sarampión, Jarbas Barbosa comentó que el año pasado se registraron 32 y en el primer trimestre de 2026 un total de 11 muertes.

“La reaparición del sarampión en las Américas es un revés significativo, pero es totalmente reversible y exige una acción decisiva”, sostuvo.

Certificación de países libre de sarampión

Aunque el director sostuvo que otros países han mantenido su certificación, la transmisión parece haber continuado durante más de 12 meses lo que plantea preocupaciones sobre la eliminación de sarampión en esos lugares.

“La eliminación no es un trofeo que tengamos que guardar, es un logro que se debe defender cada día”, destacó.

Durante su intervención, el Barbosa recordó que el sarampión es una enfermedad que puede causar complicaciones graves y permanentes, incluyendo ceguera, neumonía y encefalitis.

“En 2025, aproximadamente el 13 por ciento de las personas infectadas en la región requirieron hospitalización y el 93 por ciento de ellos no estaban vacunados. Tenemos vacunas que son seguras y efectivas”, recalcó.

Para el director de la OPS, el principal desafío no es la disponibilidad de vacunas, sino llegar a tiempo a las personas que permanecen desprotegidas y sin acceso a los servicios de salud.

Ante ello, aseguró que una de las tareas más urgentes en la región es apoyar a los países a identificar y adaptar sus estrategias para garantizar que toda la población pueda acceder a las vacunas.

En el marco de la semana de vacunación en las Américas, los países están intensificando sus acciones; 21 naciones planean aplicar cerca de 90 millones de dosis de vacunas.

Lo anterior incluye administrar más de 80 millones de dosis contra la influenza en preparación para la temporada de mayor circulación en el hemisferio sur, que es exactamente en los meses de junio y julio.

“La vacunación no es solo una decisión individual, sino que es un acto de solidaridad colectiva. En los últimos 25 años la vacunación contra el sarampión ha evitado más de seis millones de muertes en las Américas”, dijo el director.