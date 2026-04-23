OMS sugiere vacuna contra sarampión dos semanas antes para quienes acudan al Mundial 2026 

En lo que va del año, en México se han confirmado más de nueve mil contagios, siendo Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México las entidades con más casos

Montserrat Maldonado

“Estamos en coordinación para fortalecer su vigilancia y así identificar de manera muy rápida cualquier caso e implementar las acciones de contención”, explicó.

Ante ello, el director hizo la recomendación a todos quienes van a participar como público, a que se apliquen la vacuna contra el sarampión para contar con el efecto de protección.

“La vacuna se debe poner dos semanas antes de su viaje, no el día anterior que va a viajar sino mínimo dos semanas porque va a estar más protegido cuando llegue a su destino”, aclaró.

De acuerdo con el director, si se sigue esta medida se podrá tener una Copa donde los países fortalezcan unos a otros.

“Es momento de aprender de los movimientos de masas; las Américas es una región acostumbrada a eventos masivos y es una gran oportunidad para fortalecer la vigilancia de manera inmediata”, detalló.

Sarampión en México

Datos de la Secretaría de Salud indican que en 2026, México ha registrado nueve mil 872 casos de sarampión.

Jalisco, Ciudad de México y Chiapas son las entidades con mayor número de contagios.

Actualmente se han confirmado 36 defunciones distribuidas en los estados de Chihuahua (21), Durango (2), Sonora (1), Jalisco (5), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (2), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).

Cabe señalar que solo el 2.7 por ciento de las defunciones contaban con antecedente de vacunación.

En la campaña se contará con la vacuna Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis).

Para conocer dónde puedes vacunarte, deberás ingresar al sitio web del Gobierno de México y buscar las siguientes clasificaciones:

Asimismo, se implementarán estrategias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización.