ONG logra frenar paso de buques con gas licuado natural en Sonora para proteger a ballenas

La organización Nuestro Futuro también busca que el Estado mexicano reconozca al Golfo de California como “hábitat crítico” para las ballenas y evitar daño ambiental

Gloria López / El Sol de México

Resaltó que la jueza ordenó que las autoridades suspendan o se abstengan de permitir el tránsito de buques cisterna de GNL por esa ruta, ya que de lo contrario se ocasionarían daños a la vida de las ballenas y su ecosistema.

“Lo que hoy tenemos es una medida cautelar para las ballenas, para que ningún buque metanero que derive del proyecto Saguaro transite las aguas del Golfo de California”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Reconoció que esta decisión es clave porque evita la entrada de buques de 300 metros al Golfo de California mientras se resuelve el fondo del caso. Al tiempo que vigilarán el cumplimiento de la medida con el apoyo de la ciudadanía.

El especialista en ballenas, Omar García Castañeda reiteró que esta suspensión implica un impacto inmediato positivo para la conservación.

Que ahorita en este momento no puedan entrar buques metaneros al Golfo de California es un hito para la conservación y para la supervivencia de las poblaciones de cetáceos

Además, advirtió sobre los riesgos que representan los buques de gran escala.

“Estamos hablando de embarcaciones que pueden medir hasta 300 metros, diez veces más grandes que una ballena azul”, lo que incrementa el peligro de colisiones, una de las principales causas de muerte de estos mamíferos marinos.

El investigador explicó que muchas de estas colisiones ni siquiera se detectan, ya que los animales pueden hundirse tras el impacto, lo que dificulta dimensionar el daño real en las poblaciones.