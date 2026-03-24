ONG urgen a México a actuar frente a la "impunidad" en los crímenes contra periodistas

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica presentaron un documento donde buscan identificar las "deficiencias a cargo de las autoridades" en casos de homicídios contra periodistas

EFE

La activista advirtió de que la "impunidad" en México se produce en el 95 por ciento de casos de homicidios contra periodistas, cifra que elevó al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones.

La directora de Propuesta Cívica aseguró que en las fiscalías de México hay una "deficiencia" para investigar el delito de amenazas, algo que "no está siendo investigado en su momento oportuno".

Sin avance real

La hermana de Miroslava lamentó que cuando un periodista es asesinado por ejercer su trabajo, se pierde una "voz crítica para la sociedad" y se "destruye un núcleo familiar completo".

"Vivimos con el miedo de que al igual que a ellos podamos ser objetivo de amenazas o agresiones (...) Muchas veces nos vemos obligados a asumir el papel de investigadores informales porque las pistas oficiales se quedan cortas o se estancan", indicó.