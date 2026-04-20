ONU debe fortalecerse y tener visión de austeridad, asegura presidenta Sheinbaum

La mandataria expuso que en el análisis para conocer quién dirigirá la organización, se debe replantear su operación reduciendo gastos y abonar a la paz

Laura Arana

La mandataria señaló que, ante los conflictos que existen en el mundo, “uno se pregunta: ¿dónde está Naciones Unidas?”.

“Independientemente de la fuerza o no del poder económico o militar de un Estado u otro, en Naciones Unidas todos son iguales, con excepción del Consejo de Seguridad, donde hay veto de ciertos países”, dijo.

“Tiene que fortalecerse Naciones Unidas. Ahora viene la decisión de quién va a dirigir Naciones Unidas. Y, en esa visión, tiene que haber un replanteamiento, porque también es cierto —lo dijo el presidente Trump— y nosotros estamos de acuerdo: tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas”, apuntó.

También señaló que la ONU debe apegarse a la austeridad y que los recursos sean destinados a la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo, y no a la burocracia.

“Tiene que haber una visión de austeridad y claridad sobre hasta dónde se utilizan esos recursos, y que cumpla con su principal función, que es la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo. Esa es la visión”.

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Destaca resultados de cumbre en España

Tras su gira de trabajo por España y asistir este fin de semana a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, la presidenta apuntó que “le fue muy bien a México”.

Señaló que fue importante en materia de política exterior para el país, además de mostrar solidaridad con el pueblo de Cuba.