ONU y Zurich impulsarán 75 proyectos comunitarios STEM liderados por mujeres estudiantes

Con una inversión aproximada de 50 millones de pesos, el programa Iguales abarcará Yucatán, Puebla, Veracruz y otros dos estados

Rafael García

Los proyectos a realizar forman parte del programa Iguales, que contempla una inversión de aproximadamente 50 millones de pesos, financiados por la fundación Zurich.

Explicó que para ello también hay una coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Con el fin de promover a las juventudes como agentes de cambio en sus comunidades”, aseguró.

Isidora Zapata comentó que, tras una capacitación con perspectiva de género a los docentes, las y los estudiantes deberán identificar problemas de su vida cotidiana, entorno y desafíos del territorio en que habitan, para luego diseñar propuestas de solución.

La coordinadora de Desarrollo e Inclusión del PNUD platicó que la idea es que las niñas puedan ser escuchadas y que encuentren referentes para, en un futuro, atreverse a desarrollar carreras STEM.

Esto al argumentar que es lo que falta para reducir la brecha de género en estas ciencias: “hacerles ver que las ciencias no son una cosa lejana y dirigida exclusivamente para hombres, sino que las mujeres tienen talento en estas áreas”.

El director de Grupo Asegurador Zurich en México, Marc Martínez, indicó que es importante que estos proyectos estén liderados por mujeres para abrir más ventanas en la educación y en el desarrollo en México.

Recordó que esta alianza nació con el objetivo de reducir las brechas de género en México, a través de mayores oportunidades educativas y la creación de entornos de inclusión.