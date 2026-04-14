El Observatorio Electoral alertó que se ha tratado de un proceso opaco, con prisas y en el que existe conflicto de interés

Rafael García

El pasado 30 de marzo, el Comité admitió 395 documentos para pasar a la prueba de examen de conocimientos, sin embargo, seis días después descartó a 26 y quedaron 369.

En entrevista con El Sol de México, Luis Fernández expuso que fue muy poco tiempo para leer con detenimiento los ensayos y los requisitos, por lo que el CTE debería tener un equipo que le ayude.

Fernández indicó que esto podría ser por la falta de información sobre quién diseñó los exámenes, quién los imprimió y hasta quién los difundió, alertando de una posible filtración.

Señaló que sería triste que las personas que tuvieron acceso a los exámenes pudieran integrarse al Consejo General del INE. “Es preocupante para los contextos democráticos”.

Este jueves en la noche, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) del concurso para ocupar estas vacantes, dio a conocer que pasaron a la siguiente fase 171 de los 328 que aplicaron el examen de conocimientos.

La calificación más alta fue de 99, la cual obtuvieron dos personas. Hasta el momento, 15 aspirantes han solicitado la revisión de su examen, las cuales se llevaron a cabo este sábado.

El integrante del Observatorio Electoral manifestó que, tras estos resultados, se tuvieron únicamente dos días para descartar o pasar a las entrevistas.

Expuso que se ha tratado de un proceso opaco y con prisas, así como de baja integridad de aquellas personas que se postularon sabiendo que existe un conflicto de interés.