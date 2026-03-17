Operativo policial dispersa bloqueos y protestas sociales en Oaxaca con gas lacrimógeno

Organizaciones sociales en Oaxaca bloquearon vialidades durante más de dos horas para exigir atención a demandas comunitarias

Luis Ramírez / Corresponsal

Tras el retiro de los bloqueos, los manifestantes se concentraron nuevamente en el Zócalo capitalino, donde mantienen una asamblea para definir sus siguientes acciones.

Las organizaciones sociales han advertido que podrían intensificar sus protestas en la capital oaxaqueña en caso de no obtener respuestas a sus demandas.