Operativos en GAM, Azcapotzalco y Tultitlán desarticulan célula ligada a narcomenudeo, extorsión y secuestro
Caen nueve presuntos delincuentes en los operativos simultáneos; decomisan 300 kilos de marihuana, droga, vehículos y tractocamiones
Rafael Ramírez / El Sol de México
Golpes simultáneos en GAM y Azcapotzalco
En otro domicilio de la misma alcaldía, ubicado en la calle Democracia, las autoridades localizaron uno de los mayores aseguramientos: 300 kilos de marihuana, lo que apunta a un centro de acopio de gran escala.
Aseguran tractocamiones y mercancía en Edomex
Red criminal bajo investigación
De acuerdo con las indagatorias, los detenidos formarían parte de un grupo generador de violencia dedicado al narcomenudeo, la extorsión, el robo en diversas modalidades y el secuestro.
Todos los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.
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