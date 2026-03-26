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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Operativos en GAM, Azcapotzalco y Tultitlán desarticulan célula ligada a narcomenudeo, extorsión y secuestro

Caen nueve presuntos delincuentes en los operativos simultáneos; decomisan 300 kilos de marihuana, droga, vehículos y tractocamiones

Rafael Ramírez / El Sol de México

Golpes simultáneos en GAM y Azcapotzalco

En otro domicilio de la misma alcaldía, ubicado en la calle Democracia, las autoridades localizaron uno de los mayores aseguramientos: 300 kilos de marihuana, lo que apunta a un centro de acopio de gran escala.

Aseguran tractocamiones y mercancía en Edomex

Red criminal bajo investigación

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos formarían parte de un grupo generador de violencia dedicado al narcomenudeo, la extorsión, el robo en diversas modalidades y el secuestro.

Todos los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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