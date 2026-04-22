elsoldemexico
Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Oposición acusa “captura” del INE tras designación de tres consejeros

El PRI considera “ilegítimo” el proceso, mientras que Acción Nacional da “beneficio de la duda”, pero anticipa vigilancia sobre decisiones

Rafael Ramírez / El Sol de México

Añorve también calificó el proceso como “ilegítimo” para su partido, al considerar que no garantizó certeza ni condiciones equitativas para los aspirantes.

“Por sus hechos y sus decisiones los conoceremos”, afirmó, al subrayar que será evidente si actúan con independencia o bajo subordinación al poder.

En la misma línea crítica, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que la designación exhibe el uso de la mayoría legislativa para imponer decisiones.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Sheinbaum espera una explicación de Maru Campos y Ronald Johnson

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Mentirle a la Presidenta y al director de Pemex

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Mexicana, por negocio de Magnicharters

image
Roberto Remes

La polarización y la diversidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES