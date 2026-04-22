Oposición acusa “captura” del INE tras designación de tres consejeros

El PRI considera “ilegítimo” el proceso, mientras que Acción Nacional da “beneficio de la duda”, pero anticipa vigilancia sobre decisiones

Rafael Ramírez / El Sol de México

Añorve también calificó el proceso como “ilegítimo” para su partido, al considerar que no garantizó certeza ni condiciones equitativas para los aspirantes.

“Por sus hechos y sus decisiones los conoceremos”, afirmó, al subrayar que será evidente si actúan con independencia o bajo subordinación al poder.

En la misma línea crítica, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que la designación exhibe el uso de la mayoría legislativa para imponer decisiones.