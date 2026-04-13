Oposición acusa omisión del gobierno ante crisis de desapariciones y pide apertura a la ONU

PRI y MC advierten que México enfrenta una emergencia humanitaria; denuncian simulación oficial y exigen asumir con seriedad la intervención de organismos internacionales

Rafael Ramírez / El Sol de México

El PRI lanzó este lunes un spot donde sostuvo que el país se ha convertido en “territorio del miedo”, mientras miles de familias buscan a sus seres queridos sin el respaldo efectivo del Estado.

El tricolor advirtió que la tragedia de los desaparecidos exhibe abandono institucional e impunidad, al tiempo que acusó una presunta colusión entre autoridades y el crimen organizado.

“Hay madres cavando fosas mientras el Estado mira hacia otro lado. Hay familias destrozadas mientras el poder protege sus pactos con el crimen organizado”, señaló.

“La visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos debe asumirse con seriedad y apertura. Los organismos internacionales no son adversarios, son aliados en la búsqueda de verdad y justicia”, afirmó.

El legislador advirtió que frente a la crisis de desapariciones, el Ejecutivo federal ha optado por “administrar la narrativa”, en lugar de reconocer la dimensión del problema y atender de fondo la emergencia.

“Más allá del enojo oficial, la ONU ofrece experiencia y apoyo”, subrayó.

Castañeda enfatizó que las familias de personas desaparecidas y las organizaciones civiles han encabezado durante años las labores de búsqueda, ante la insuficiencia de las autoridades.

“Las familias y la sociedad civil ya han hecho su parte. Le toca al Estado estar a la altura”, concluyó.