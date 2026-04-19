Organizaciones civiles se reúnen con el alto comisionado de la ONU, Volker Türk 

La visita de Türk ocurre en medio de la discusión generada por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Pablo Rodríguez

La visita de Türk ocurre en medio de la discusión generada por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, publicado a inicios de abril, en el que se advierte sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en México.

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De acuerdo con ese informe, en el país se han localizado al menos cuatro mil 500 fosas clandestinas y existen más de 72 mil restos humanos sin identificar, principalmente en entidades como Sonora, Veracruz y Tamaulipas.