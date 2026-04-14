Organizaciones piden que alto comisionado de la ONU se reúna con colectivos de desaparecidos

En la visita programada a México de Volker Turk, se señaló la necesidad de no solo conversar con el Gobierno Federal sino también con las víctimas indirectas de la violencia en el país

Montserrat Maldonado

“Si eso no sucede de esta forma, se estaría viendo una falta de balance que habría en esa visita al solo escuchar a las autoridades”, mencionó.

En su intervención, el expresidente sostuvo que acercarse a las víctimas es una forma de conocer la realidad del país. “Es en ellas en quien debe poner especial foco y énfasis en la cuestión de las desapariciones”, declaró.

Comité de la ONU busca ayudar no atacar: especialistas

En la conferencia, los especialistas afirmaron que la intención del Comité es ayudar y no atacar al Estado mexicano.

Andrea Horcasitas, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Ibero, afirmó que no aceptar el informe del CED deja de lado el acompañamiento internacional que busca beneficiar a miles de familiares.

De acuerdo con la coordinadora, en México se tiene que señalar “que a pesar de que ha habido avances normativos no se traducen en la reducción del fenómeno de la desaparición ni de la crisis forense”.

“Continuar en la disputa con lo que dice el Comité retrasa la posibilidad de llegar a un acuerdo para que pueda llegar ayuda internacional y destrabar tantos años de lucha que no ha sido atendida por parte de las familias”, destacó.

Por su parte, Santiago Corcuera calificó como improductiva la actitud del Gobierno Federal al descalificar el informe del CED.

Para el académico, aceptar la ayuda internacional no significa una condena ni un castigo para México.