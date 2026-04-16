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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

PAN abre candidaturas en Michoacán; perfila al alcalde Alfonso Martínez para disputar la gubernatura en 2027

Jorge Romero, dirigente nacional del blanquiazul, afirmó en Morelia que Acción Nacional mantendrá abiertas todas sus postulaciones a la ciudadanía

Rafael Ramírez / El Sol de México

Romero rechazó que ello implique una candidatura anticipada o una simulación frente a la oferta de apertura ciudadana.

En el mismo acto, el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana, afirmó que su partido trabaja para llegar unido a 2027 y sostuvo que Acción Nacional buscará ganar por primera vez la gubernatura de Michoacán.

En materia de alianzas, Romero evitó comprometer una coalición con el PRI en Michoacán y dijo que, por ahora, la prioridad de su partido es fortalecer su propia marca.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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