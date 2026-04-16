Jorge Romero, dirigente nacional del blanquiazul, afirmó en Morelia que Acción Nacional mantendrá abiertas todas sus postulaciones a la ciudadanía

Rafael Ramírez / El Sol de México

Romero rechazó que ello implique una candidatura anticipada o una simulación frente a la oferta de apertura ciudadana.

En el mismo acto, el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana, afirmó que su partido trabaja para llegar unido a 2027 y sostuvo que Acción Nacional buscará ganar por primera vez la gubernatura de Michoacán.

En materia de alianzas, Romero evitó comprometer una coalición con el PRI en Michoacán y dijo que, por ahora, la prioridad de su partido es fortalecer su propia marca.