PAN acusa contradicción total de la 4T por apertura al fracking y arremete contra política energética

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y el vocero Jorge Triana señalan incongruencia entre el rechazo de López Obrador y la nueva postura del gobierno de Claudia Sheinbaum; critican deuda, producción y promesas incumplidas en Pemex

Rafael Ramírez / El Sol de México

En el material, los panistas retomaron una declaración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo: “No vamos a usar fracking en la explotación de petróleo”, para contrastarla con la postura actual del gobierno federal.

“Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Obrador o a Claudia Sheinbaum? Porque esto ya no parece el segundo piso del gobierno anterior. Esto ya es una contradicción total entre ellos”, lanzó Romero.

En el video también se incluye una declaración de la presidenta Sheinbaum en la que señala: “La idea es que pudiera abrirse (…) contratos del propio Pemex y contratos mixtos”.

Triana cuestionó el cambio de postura y lo vinculó con la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Ellos te prometieron mejorar Pemex y hoy está peor que nunca”, afirmó.

Romero agregó que la empresa productiva del Estado “carga con una deuda de casi 85 mil millones de dólares”, mientras que Triana enlistó problemas como pérdidas operativas, falta de liquidez y adeudos con proveedores.

Los panistas también criticaron la caída en la producción petrolera y el incumplimiento de la promesa de autosuficiencia energética, así como el precio de los combustibles.

“La gasolina nunca bajó a 10 pesos, como te lo prometieron. Hoy es mucho más cara”, dijo Triana, mientras que Romero ironizó sobre declaraciones de la mandataria respecto al uso de gasolina Magna en vehículos que requieren Premium.

Asimismo, el PAN sumó a sus críticas el derrame de petróleo en el Golfo de México, al señalar versiones contradictorias del gobierno federal sobre sus causas y consecuencias, así como afectaciones a pescadores.

Sobre la refinería de Dos Bocas, Romero aseguró que pasó de ser “símbolo de soberanía” a representar “corrupción, incendios, contaminación y sobrecostos”.

“Al final, la realidad los alcanzó. Terminaron aceptando el fracking y la participación privada que durante años condenaron”, sostuvo Triana.

“Entonces va de nuevo: ¿a quién le creemos? Porque no se puede pasar de denunciar traición a la patria y luego hacer exactamente lo contrario y llamarlo transformación”, concluyó Romero.