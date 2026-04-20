PAN acusa irregularidades en selección de consejeros del INE

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advierte que el oficialismo busca imponer perfiles afines en el árbitro electoral

Rafael Ramírez / El Sol de México

Previo al inicio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el legislador denunció que el Comité de Evaluación eliminó “de manera tramposa” a aspirantes con altas calificaciones, mientras favoreció a otros cercanos al oficialismo.

“De noche, prácticamente rasuraron a la mitad de los aspirantes sin explicación. Están premiando a perfiles afines a Morena y castigando a quienes no lo son”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de Erika Estrada, quien —dijo— fue descartada pese a obtener una calificación de 81 puntos, presuntamente por haber votado en contra de la sobrerrepresentación de Morena en la Ciudad de México.

“Vemos señales muy preocupantes de que Morena se enfila a poner a sus incondicionales y tomar el control del INE. Eso sería gravísimo para nuestra democracia”, afirmó.

El panista incluso comparó el escenario con prácticas del pasado, al señalar que existe el riesgo de regresar a una etapa en la que el gobierno organizaba las elecciones. “Nadie quiere volver a épocas de fraude electoral”, dijo.

Adelantó que el PAN votará en contra si las quintetas confirman ese sesgo. “Si lo que pretenden es tomar el control del INE, nuestro voto será en contra”, puntualizó.

Pide comparecencia por derrames en Pemex

“Durante semanas mintieron. Hoy sabemos que fue una fuga prolongada con consecuencias graves”, señaló.

Sobre la estancia del hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la residencia oficial en Reino Unido, Anaya consideró que debe investigarse por posible uso indebido de recursos públicos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Es dinero de la gente. No pueden tomarlo para apostar en desarrollos que pueden fracasar”, sostuvo.