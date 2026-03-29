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Méxicodomingo, 29 de marzo de 2026

PAN acusa “tranza” del gobierno con Cuba por la compra de medicamentos por 227 mdp

Diputados panistas demandan esclarecer contratos del gobierno federal con firmas vinculadas a la isla y advierten impacto en la relación con Estados Unidos y Canadá

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Rafael Ramírez / El Sol de México

El legislador cuestionó además la viabilidad de dichas adquisiciones, al señalar que, según su dicho, Cuba enfrenta escasez de medicamentos, lo que —afirmó— genera dudas sobre la naturaleza de los contratos.

“Algo huele mal en este tipo de contratos”, agregó.

Torres sostuvo que esta situación podría poner en riesgo la revisión del tratado comercial con América del Norte, así como las inversiones y empleos vinculados a la relación con Estados Unidos.

Asimismo, llamó a romper cualquier vínculo que, desde su perspectiva, implique financiamiento al gobierno cubano.

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Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una postura pública sobre estos señalamientos.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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