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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

PAN alerta riesgo de explotación infantil y vacío de protección estatal durante el Mundial

Legisladores y organizaciones advierten que eventos masivos incrementan la explotación sexual de menores; piden aprobar reforma para obligar a hoteles a verificar parentesco y activar cooperación internacional

Rafael Ramírez / El Sol de México

Por su parte, la diputada Elizabeth Martínez Álvarez subrayó que la trata infantil es un fenómeno transnacional que exige coordinación internacional y acciones preventivas, no reactivas.

En tanto, Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, alertó que el país no tiene acceso a la base de datos internacional ICSE de Interpol, lo que limita la identificación de agresores y víctimas a nivel global.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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