PAN alerta riesgo de explotación infantil y vacío de protección estatal durante el Mundial
Legisladores y organizaciones advierten que eventos masivos incrementan la explotación sexual de menores; piden aprobar reforma para obligar a hoteles a verificar parentesco y activar cooperación internacional
Rafael Ramírez / El Sol de México
Por su parte, la diputada Elizabeth Martínez Álvarez subrayó que la trata infantil es un fenómeno transnacional que exige coordinación internacional y acciones preventivas, no reactivas.
En tanto, Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, alertó que el país no tiene acceso a la base de datos internacional ICSE de Interpol, lo que limita la identificación de agresores y víctimas a nivel global.
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