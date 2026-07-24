PAN y MC alertan sobre un albazo legislativo para regular a la IA

Méxicoviernes, 24 de julio de 2026PAN y MC alertan sobre un albazo legislativo para regular a la IAMorena pretende discutir la ley entre septiembre y diciembre de este añoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Rafael Ramírez / El Sol de MéxicoPrincipales potencias o bloques de naciones con leyes aprobadasRafael RamírezÚltimas notas:PAN y MC alertan sobre un albazo legislativo para regular a la IAZacatecas, 30 años como escenario de disputas sin fin entre cárteles del narcotráficoLa mitad de los empresarios asesinados en Zacatecas, en negocios explotados por los cártelesMorenaCámara de DiputadosInteligencia artificialNOTAS RELACIONADASMÉXICOSheinbaum abre debate para regular redes sociales e inteligencia artificialFINANZASModelos de OpenIA “escaparon” y provocaron un ataque sin precedentes en plataforma de IA Hugging FaceFINANZASLa IA dispara exportaciones mexicanas a EU y tensiona negociaciones del T-MECMás NoticiasMÉXICODetienen en EU a un cuarto implicado en el homicidio de Hipólito MoraSe trataría del sicario que portaba el arma que perforó el blindaje de la camioneta del ex autodefensaPOLICIACADesde drones, atacan con explosivos a personal del Ejército Mexicano en Guadalupe y CalvoEl hecho ocurrió en la comunidad El Ocote en medio de la ola de violencia que enfrenta el municipio, donde desde el lunes han contabilizado 10 personas sin vidaLOCALEx gobernadores panistas respaldan a Ernesto Ruffo; denuncian persecución política y cuestionan su traslado a prisiónDoce ex mandatarios estatales del PAN expresaron su apoyo al ex gobernador de Baja CaliforniaLOCALConfirman tres nuevos casos de gusano barrenador en Chihuahua; suman ya cinco en la entidadLos nuevos casos fueron detectados en Coronado, Jiménez y Rosales; autoridades mantienen cercos y barridos sanitarios para contener la propagación de la plaga.LOCAL“Tal vez hubieras sido tú la de la bolsa negra, pero fue mi hija”: mamá de Dafne pide a Yanina decir la verdadLa madre de Dafne, la joven que murió en la Academia Militar Doenitz, le pidió a Yanina “tocarse el corazón” y declarar quiénes le quitaron la vida a su hijaMÉXICOBaja percepción de inseguridad, pero mexicanos temen a asaltos en cajeros y transporte públicoSegún la ENSU del INEGI, 59.8 por ciento de los mayores de edad se sintieron inseguros en su ciudad, tres puntos porcentuales menos que en marzoSEGURIDADAlcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, era investigado por presuntos nexos con criminalesEl secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que una de las líneas de investigación en torno al homicidio del alcalde Valentín Lavín Romero es la presunta rivalidad entre grupos delictivosLOCALCaso Dafne: tras 13 horas de audiencia, dictan prisión preventiva para Yanina N y la ingresan al penal de AltamiraYanina N es enviada al Cedes de Altamira, pero denuncian que ella presuntamente habría sido víctima de actos delictivos por personal de la academiaMÉXICOLa UNAM excede su oferta inicial y admite a 2 mil 581 aspirantes más de los previstosLas áreas de Ciencias Sociales y de la Salud concentraron el mayor número de admisiones adicionales en el más reciente exámen a licenciaturaMÉXICOFiscalía de Oaxaca difunde retrato hablado de un presunto autor del asesinato del periodista Alejandro LeyvaEl periodista Alejandro Leyva fue asesinado el 22 de julio en Oaxaca; hay cuatro personas en calidad de presentados y se recuperó el arma y la motocicleta que utilizaron los responsablesLO+VISTO1METRÓPOLIMuseo del Gato llega a la CDMX con experiencias inmersivas y coffee bar2MÉXICOLuisa María Alcalde solicita indagar a juez que frenó orden de captura contra Ernesto N, exgobernador de Baja California3FINANZAS¿Pozole al estilo Toks? Grupo Gigante quiere comprar a La Casa de ToñoCOLUMNASLuis CarrilesAguas profundas / Buen momento de los metales, pero se necesita la reforma mineraHiroshi TakahashiEl Espectador / El talón de Aquiles de Alessandra Rojo de la VegaJavier OrozcoAntena / INE, fiscalización y corrupciónColumna invitadaDaniel Cocenzo / El Mundial fuera del estadio: la oportunidad que impulsa a México LO+RECIENTELOCALFiscal cita al alcalde de Fresnillo por caso de multihomicidioMÉXICOLa Ciudad de México es la otra campeona del MundialLOCALMi padre está viviendo una “tortura mental”, dice Verónica Ruffo tras finalmente ver a Ernesto NMÉXICOLechugas de planta de Taylor Farms en México dan negativo a Cyclospora, concluye CofeprisNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESUrge que en México canten OsvaldoCARTONESPatricio Patricio