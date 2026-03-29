Paradojas de la violencia en México: hay menos muertos, pero más dudas

Una investigación de la UIA advierte que el control criminal, los vacíos de medición y el aumento de desaparecidos estaría distorsionando la lectura real de la inseguridad en el país

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El análisis de Jasso reconoce que desde 2019 ya se presentaba una tendencia descendente de homicidios, aunque no tan acelerada como se reporta desde que Sheinbaum llegó a la presidencia.

Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, el gobierno federal reportó una reducción de 44 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 a 48.8 víctimas. Se trata de 38 asesinatos diarios menos, más de trece mil víctimas anuales.

“Para un país que ha sostenido durante casi dos décadas tasas que cuadruplican el promedio global, esta caída es, por sí misma, un resultado positivo. Pero su magnitud y velocidad no tienen precedente; las reducciones documentadas en la literatura han tomado décadas o al menos quince años”, recuerda la investigación.

Este descenso acelerado es lo que hace sospechar a los críticos del gobierno sobre la posibilidad de que se estén contabilizando menos homicidios y que se transfieran a las estadísticas de desaparecidos al rubro de “otros delitos que atentan contra la vida”.

Este fenómeno explica por qué en 2024 se registró un récord de 12 mil 729 personas desaparecidas, mientras los homicidios bajaban. Igualmente, en Jalisco, las desapariciones de jóvenes de 15 a 19 años aumentaron mientras los homicidios descendieron.

La evidencia internacional, desde Finlandia hasta Brasil, demuestra que los registros de muertes violentas tienen márgenes de error que pueden dar origen a interpretaciones completamente dispares sobre la violencia en determinados países.

En México, entre 2015 y 2025, mientras los homicidios dolosos aumentaban 24 por ciento, la categoría residual de “otros delitos que atentan contra la vida” aumentó 355.7 por ciento.

“Si el instrumento estuviera captando con precisión la reducción de la violencia letal, las categorías contiguas disminuirían proporcionalmente. Que no lo hagan no prueba que la reducción sea ficticia, pero sí indica que el indicador de homicidio doloso, por sí solo, no captura la totalidad del fenómeno”, plantea el documento.

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Las acciones de los diferentes niveles de gobierno no pueden descartarse como un factor que esté teniendo un efecto positivo sobre la reducción de los homicidios, dice la autora. Sin embargo, la ausencia de evaluaciones independientes impide determinar la magnitud de esa contribución.