La diputada de Movimiento Ciudadano descalifica la falta de acción de las 253 legisladoras federales para desaforar a Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa, y llama a ejercer la paridad para proteger a las mujeres en la justicia

Sara Lovera

Y no obstante estar amenazada por Blanco Bravo, quien anunció que prepara una iniciativa para que a las mujeres que denuncien en falso se les apliquen 30 años de prisión, Ortega Pacheco advirtió: “No callaremos”.

Con este exhorto, Ortega Pacheco revive lo sucedido cuando actuó la comisión instructora, que impidió el desafuero de Blanco Bravo. Entonces las diputadas, esas 251 de marzo de 2025, iban a hacer historia.

Creyeron hace un año que podrían, pero no

La primera llamada fue de las diputadas de la Comisión de Igualdad dominada por las morenistas, quienes pluralmente rechazaron el dictamen. No valió.

Hoy

La exsecretaria general del PRI, partido al que renunció en 2019, respondió a las amenazas en su contra por parte de Blanco Bravo: “No me voy a dejar”, como no se dejarán “mis compañeras de bancada”.

Y es que 253 diputadas, son 253 oportunidades de demostrar que no están ahí solo para levantar la mano. Y si no se unen en esto, entonces la paridad no sirve para proteger a las mujeres, sirve para proteger a los políticos, señaló.

En una sesión, hace más de un año, las diputadas de Morena, principalmente, pero también las priistas, gritaron en coro, una y otra vez: “¡Estamos contigo!”.

“Honrar nuestra historia, también implica ser congruentes, las 253 mujeres que hoy formamos parte de esta Cámara tenemos la oportunidad de demostrarlo”, expresó.

Un exfutbolista acusado

Octubre de 2024: Se presenta la denuncia por presunta violación en grado de tentativa ante autoridades de Morelos.

Marzo de 2025: La Cámara de Diputados desecha la solicitud de desafuero, lo que permite a Blanco conservar su inmunidad constitucional con respaldo de Morena y aliados.

Junio de 2025: El Tribunal Electoral lo sanciona por violencia política en razón de género contra una exdiputada.

Marzo de 2026: La Fiscalía de Morelos confirma que la investigación sigue abierta, aunque sin avances públicos relevantes.

Hace 7 días, el ex futbolista, también acusado o denunciado por violencia familiar, negó las acusaciones y aseguró que se mantiene tranquilo, al tiempo que anunció una iniciativa para sancionar denuncias falsas en delitos de abuso, violación o sexuales.