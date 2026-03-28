Rafael García

Debido a las irregularidades que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó en los gastos de los partidos políticos correspondientes al 2024, impuso sanciones por más de 456 millones de pesos, de los cuales casi una cuarta parte fueron al Partido del Trabajo (PT).

El PT fue sancionado por irregularidades en sus gastos por un total de 93 millones 284 mil 356 pesos. De este total, el 63 por ciento corresponde al ámbito federal y el resto al local.

Según el Informe de Actividades de la Comisión de Fiscalización de septiembre de 2025 a la fecha, el PT fue el segundo partido político, después del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que menos gastos reportó, con casi mil millones 776 mil 464 pesos ejercidos.

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Con ello, el PT abarcó apenas el 6 por ciento del total de gastos reportados por los partidos políticos en 2024.

Los siguientes partidos a los que se les impusieron las sanciones más altas fueron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con más de 92 millones de pesos.

Le sigue Morena con 59 millones 536 mil pesos; el Partido Acción Nacional (PAN) con 45 millones 176 mil pesos y Movimiento Ciudadano (MC) con poco más de 20 millones.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió la sanción más baja, que fue de 19 millones 912 mil pesos.

Los partidos políticos locales, que son más de 100, recibieron en conjunto sanciones por 125 millones 795 mil 435 pesos.