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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Partido Verde no debe confiarse en SLP, Morena tiene fuerza en todo el país: Monreal

El coordinador de Morena en San Lázaro consideró que es una mala noticia para la coalición de la 4T que el Partido Verde compita solo en San Luis Potosí en 2027

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Esposa del gobernador de SLP se perfila como candidata del Partido Verde

Esto, luego de que se suscitaron diferencias entre el Partido Verde y Morena, donde se prohibió el nepotismo en la elección de cargos de elección popular.

Castrejón reafirmó que el Verde tiene fuerza y presencia en dicho estado, por lo que para 2027, volverá a buscar la gubernatura.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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