Pase reglamentado UNAM 2026: fechas clave para estudiar una licenciatura sin hacer examen de admisión

El Pase reglamentado es un derecho que tienen todos los estudiantes de bachillerato de la UNAM para continuar con sus estudios de licenciatura

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuándo se mete el Pase reglamentado 2026?

Para realizar la solicitud, deberás realizar los siguientes pasos:

En el registro, deberás seleccionar dos opciones, incluyendo el área, sistema y plantel en el que deseas cursar tu licenciatura.

¿Qué sigue después de realizar el registro del Pase reglamentado 2026?

Después de solicitar el Pase reglamentado, no debes olvidar los siguientes procesos:

El día que se te asignó en tu cita, deberás acudir a tomarte una fotografía en tu plantel. El periodo estará disponible del 24 al 30 de abril.

Revisión de historia académica

Si detectas algún error, acude a la ventanilla de servicios escolares de tu plantel. De no hacerlo, no procederá tu asignación de licenciatura y deberás esperar hasta el siguiente año.

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