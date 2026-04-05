Pase reglamentado UNAM 2026: fechas clave para estudiar una licenciatura sin hacer examen de admisión
El Pase reglamentado es un derecho que tienen todos los estudiantes de bachillerato de la UNAM para continuar con sus estudios de licenciatura
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cuándo se mete el Pase reglamentado 2026?
Para realizar la solicitud, deberás realizar los siguientes pasos:
En el registro, deberás seleccionar dos opciones, incluyendo el área, sistema y plantel en el que deseas cursar tu licenciatura.
¿Qué sigue después de realizar el registro del Pase reglamentado 2026?
Después de solicitar el Pase reglamentado, no debes olvidar los siguientes procesos:
El día que se te asignó en tu cita, deberás acudir a tomarte una fotografía en tu plantel. El periodo estará disponible del 24 al 30 de abril.
Revisión de historia académica
Si detectas algún error, acude a la ventanilla de servicios escolares de tu plantel. De no hacerlo, no procederá tu asignación de licenciatura y deberás esperar hasta el siguiente año.
Publicación de resultados
Los resultados estarán disponibles del 21 al 31 de julio y las clases del ciclo escolar 2026 - 2027 iniciarán el
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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