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Méxicosábado, 11 de abril de 2026

Pati, la mujer que sembró futuro en la Sierra Gorda

Durante casi cuatro décadas, el sueño de una mujer y su comunidad ha echado raíces en el norte de Querétaro, hasta convertirlo en un referente de conservación en más de 3 mil 800 kilómetros cuadrados, donde se articula captura de carbono, manejo de residuos y una red de más de 190 centros de acopio

Rosario Reyes / El Sol de México

La bacteria que transforma desperdicios en abono

“Son soluciones ecológicas para sacarle suciedad a lo que le aventamos a la tierra”, explicó previamente Pati sobre el funcionamiento que pudimos observar in situ.

La estrategia combina acciones en favor del medio ambiente con el fortalecimiento del tejido social, al involucrar a microempresarios, artesanos y productores en la actividad económica.

Pati pasó de maestra de música a educadora ambiental

Vamos en un viaje de tres días para conocer la labor del Grupo Ecológico Sierra Gorda.

“Aprendimos a vivir aquí, en este territorio bendito, la última área virgen serrana declarada por la Unesco como Patrimonio Natural”.

El bosque limpia el planeta

El Programa Carbono Biodiverso es “el proyecto estrella” del Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG), como lo describe orgullosa su directora.

Salvador Sarabia decidió ser ingeniero agrónomo gracias a las clases de educación ambiental que recibió en la escuela cuando era niño. Pati fue su maestra y hoy es su colega.

Cuando comes lo que cultivas

¿Por qué importa cuidar los bosques?

Viven sin dañar a la naturaleza 

Del bosque a Spotify

La fe de Pati, quien presume que su programa de radio “Nuestra Tierra”, que realiza desde hace 35 años, ya está en Spotify, es inquebrantable.

Toda actividad humana emite carbono, y cualquier persona o empresa puede calcular su huella y compensarla mediante la calculadora virtual en www.planetacarbononeutral.org.

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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