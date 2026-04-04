Patrocinio: el mayor campo de exterminio en México y la búsqueda que no termina

En la región Laguna de Coahuila, colectivos han documentado un predio de 64 hectáreas con fosas, tambos de incineración y cientos de miles de fragmentos humanos, vinculado a operaciones de Los Zetas para la desaparición y destrucción de cuerpos

Alberto Triana

La buscó durante más de 15 años y cuatro meses, un periodo marcado por la incertidumbre y la depresión, y aunque ahora sabe dónde la asesinaron, “su ausencia sigue doliendo igual que el primer día”.

Cuando desapareció, Sandra Yadira tenía dos hijos, de tres y dos años, y trabajaba en una sala de masajes en Gómez Palacio.

Alrededor de las 15:30 horas llegaron tres patrullas; los agentes dijeron que era una “revisión de rutina” y se los llevaron.

Detención, desaparición y señalamientos de colusión

La depresión la consumió. Juana Isabel dejó de comer, de bañarse y de enviar a la escuela a sus otros hijos.

“Mi mamá tuvo que venir un año a vivir a mi casa para ayudarme con mis otros tres hijos y con los niños de Sandra”.

Fue hasta el 3 de abril de 2024 cuando recibió una llamada de las autoridades para informarle que la habían localizado, con base en la comparación de ADN.

Esperaba una caja con el cuerpo completo, pero le entregaron una “urnita” que contenía parte de una vértebra.

“Así hacían con las personas en Patrocinio, por eso no quería encontrarla aquí. Que te entreguen así a un familiar es algo que nunca se va a superar. Aún hay veces que no me la creo”.

Aunque para Juana Isabel esa no era la realidad que deseaba, sostiene que Sandra Yadira “está mejor en el cielo” por todo lo que le tocó sufrir a manos de delincuentes que se creyeron dueños de su vida.

Patrocinio: dimensión de un sitio de exterminio

Un mecanismo orientado a la desaparición total

En las primeras exploraciones, las familias recibieron múltiples pistas que apuntaban a Patrocinio como un sitio de actividad criminal. Acudieron en al menos cinco ocasiones sin resultados positivos.

A partir de ese momento comenzaron las búsquedas sistemáticas que permitieron dimensionar la magnitud del sitio.

Escala y acumulación de evidencia

Con el avance de las excavaciones, los colectivos identificaron 91 tambos colocados en fila, en los que —según los testimonios recabados— se incineraban cuerpos durante varias horas.

“El asunto es cuántas veces utilizaron esos tambos; ese es el tema, cuántas víctimas fueron”, señaló Silvia Ortiz.

Un corredor de sitios de exterminio

De fragmentos a toneladas

“Toda la evidencia está en el CRIH”, indicó Silvia Ortiz.

Actualmente, se estima que el conjunto de restos recuperados en la región alcanza cerca de una tonelada y media. No obstante, la fragmentación impide determinar con precisión a cuántas personas corresponden.

Casos confirmados y reserva de información

Silvia Ortiz señaló que el caso de Sandra Yadira no es el único con resultados positivos en el sitio; sin embargo, por disposiciones legales y respeto a las familias, muchos casos no se hacen públicos.

Disfrazados como arlequines fueron a trabajar a San Pedro de las Colonias, como promotores de la empresa Telcel.

Impacto emocional en las búsquedas

La labor en estos sitios tiene un impacto profundo en quienes participan en las búsquedas. Los integrantes de los colectivos han desarrollado estrategias para sobrellevar el desgaste emocional.

Stephanie Sánchez había terminado un entrenamiento de basquetbol e iba para su domicilio. Estudiaba en el Colegio Español. Tenía 16 años.

Testimonios sobre desmembramientos en vida

También refirieron que era frecuente escuchar gritos y percibir olores intensos a quemado, lo que llevó a algunos pobladores a abandonar temporalmente sus casas y suspender actividades agrícolas.

Rancho Izaguirre cabe más de 60 veces en Patrocinio

Sobre la dimensión del predio, Óscar Sánchez Viesca señaló que la magnitud de Patrocinio suele subestimarse cuando se le compara con otros casos recientes.

El predio de Patrocinio abarca aproximadamente 64 hectáreas, mientras que el rancho referido comprende cerca de una. La comparación, explicó, permite dimensionar la escala del sitio en Coahuila.

Nahual y Manchas ayudan con su olfato

Durante los operativos en Patrocinio, personal de la Comisión de Búsqueda del Estado y de la Fiscalía de Coahuila incorporó binomios caninos para reforzar las labores de localización.

Los trajeron de Europa. Traen chip, papelería y hasta pasaporte, toda la documentación, explicó uno de los manejadores.

Cuando detectan algo, rascan o se sientan para marcar el punto.

Antes de iniciar las jornadas, los perros son liberados momentáneamente para evitar distracciones durante el rastreo. Son especialistas en detectar diésel, restos humanos y putrefacción.

Según las autoridades, estos binomios caninos ya han participado en búsquedas en municipios como Torreón y en Saltillo. Ahora lo hacen en San Pedro de las Colonias.

“A diario pasaban camionetas repletas de gente para quemarla”

María de la Luz López Castruita, representante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, participó en la localización de Patrocinio y otros puntos en la región.

El caso más antiguo es el de su hija, Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008, en Torreón. Tenía 17 años. Se cree que fue víctima de trata de personas.

María de la Luz López coincidió con Silva Ortiz, del Grupo VIDA, sobre los testimonios recabados durante años de búsqueda.

A partir de testimonios indirectos, integrantes de los colectivos reconstruyeron posibles dinámicas internas en la operación de Patrocinio.

“Estaba en la cocina, pensando que les hacía de comer a ‘los malos’, pero resultó que no, que ella también calcinaba a las personas”, relató.

La confesión de los presuntos Zetas

Integrantes de los colectivos señalaron que, con base en versiones atribuidas a personas detenidas vinculadas con el grupo criminal, se ha podido conocer parte del funcionamiento de estos sitios.

Las versiones sobre estas actividades, provenientes de testimonios indirectos, indican que existía un alto nivel de impunidad.

Avances limitados en la identificación

De acuerdo con López Castruita, desde 2015 a la fecha se han logrado identificar 158 personas en fosas clandestinas y sitios relacionados en la región.

La mayoría corresponde a habitantes de La Laguna, aunque también hay casos de personas provenientes de otras entidades, incluso del extranjero.

María de la Luz considera que son pocas las personas que han sido identificadas, considerando la cantidad de restos hallados y la participación del Centro Regional de Identificación Humana.

El mensaje para su hija es otro.

Descubren restos humanos con 800 años de antigüedad

En el proceso de búsqueda de su hija, López Castruita también participó en un hallazgo que, por sus características, fue considerado de relevancia histórica.

“En el caso de mi hija, alguien me comentó que había una cueva llena de huesos, que había que subir un cerro y que estaba complicado el camino. De hecho, sí batallé para dar con el lugar, fui como tres veces, hasta que di”.

“Quería constatar con mis propios ojos, porque yo busco a mi hija”, explicó.

Para acceder a la cueva fue necesario el uso de equipo especializado, como arnés y casco, debido a la profundidad del sitio, estimada en más de 200 metros.

Inicialmente, versiones referían que los restos podrían corresponder a personas recientemente fallecidas; sin embargo, tras los análisis realizados por especialistas, se determinó que se trataba de vestigios de origen prehispánico.

“Eran evidencias de nuestros antepasados. La profundidad de la cueva era de 200 metros o más, y había como mantas antiguas”, indicó.

Muestras de ADN: un proceso clave

De acuerdo con su explicación, el proceso es sencillo y de corta duración. Consiste en la obtención de pequeñas muestras de sangre mediante una punción en la yema del dedo, similar a las pruebas de glucosa.

“Es un piquetito en el dedo, como el que hacen para las pruebas del azúcar y solo son unas gotas de sangre. Es muy rápido (...) son como 20 minutos”, explicó Silvia Ortiz, del Grupo VIDA.

En el caso de los menores, la muestra puede obtenerse mediante un hisopo bucal, sin generar dolor.

Los colectivos reiteraron el llamado a que más personas aporten su ADN, ya que la ausencia de estas referencias limita los procesos de identificación.

La complejidad forense de los restos calcinados

Llegó en 2016 y actualmente se desempeña en la Delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila, en el Servicio Médico Forense (Semefo).

En general, explicó el antropólogo, de 20 perfiles con ADN y más datos, solo uno da match, es decir, coincide o es compatible con las muestras aportadas por familiares de desaparecidos en el estado.

En el caso de Patrocinio, donde los restos están carbonizados, el proceso de identificación puede demorar más de un año, explicó.

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Datos:

+ Mide 64 hectáreas. Los colectivos y autoridades han explorado menos de la mitad el lugar, donde encontraron cientos de miles de restos humanos.

+ A Sandra Yadira Puentes Barraza, joven detenida por policías de Torreón el 26 de noviembre de 2008, la hallaron en abril de 2024, en Patrocinio.

+ “En mi país fue por una guerra, en México se matan entre ustedes”, dijo llorando un reportero alemán que acompañó al Grupo VIDA

+ Van 158 personas identificadas en fosas clandestinas y comunes.

+ A diario pasaban camionetas repletas de gente para quemarla. Un chivero relató que no eran decenas, “eran miles y miles”.

+ El Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, mide una hectárea; el predio Patrocinio, en Coahuila, abarca 64 hectáreas.

+ En Patrocinio como en los otros campos de exterminio en La Laguna han localizado gente de Michoacán, Veracruz, Nuevo León y migrantes centroamericanos.