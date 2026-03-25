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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Pemex dará apoyo a pescadores afectados por derrame en el Golfo de México

Autoridades investigan el origen del derrame de hidrocarburo en costas del Golfo mientras brindan apoyos a pescadores y avanzan en labores de limpieza

Pablo Rodríguez

De acuerdo con la Semarnat los apoyos realizados por Pemex incluyen el suministro de 100 mil litros de combustible al municipio de Pajapan; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel.

Además de una inversión de 15 millones de pesos por medio del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para la adquisición de materiales de pesca. 

Sumado que a partir del 17 de marzo opera una unidad médica móvil que brinda servicios de salud en las zonas afectadas.

Pemex también señaló que ha incorporado de manera temporal a habitantes de las comunidades afectadas para labores de saneamiento, con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado del derrame.

Según su balance, en nueve puntos las labores han sido realizadas únicamente por habitantes; en ocho, de manera conjunta con autoridades y en otros ocho por personal de Pemex.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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