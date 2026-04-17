Pemex: los incidentes que ha sufrido la petrolera en las últimas semanas

Pemex se ha visto envuelto en incidentes en varios de sus complejos en el último mes, generando serias consecuencias para la población y el medio ambiente

Su nombramiento fue en reconocimiento a su experiencia y liderazgo en el sector energético, en el cual tendrá el objetivo de reforzar la soberanía, el análisis estratégico y la planeación dentro de la industria del hidrocarburo.

No obstante, la compañía petrolera estatal se ha enfrentado a diferentes acontecimientos negativos a lo largo del último mes, lo cual ha mantenido en alerta a la población que se encuentra cerca de las instalaciones de Pemex en el país.

Derrame de combustibles en el Golfo de México

3 de marzo: Detección de manchas de petróleo frente a las costas de Tamaulipas, Tabasco y Veracruz

25 de marzo: Pemex informó acerca de los trabajos realizados en el Golfo de México

26 de marzo: Revelan posibles causas de la contaminación

La titular de Semarnat, Alicia Bárcerna, informó sobre la implementación de un Observatorio Ambiental Permanente en el Golfo de México por instrucción de la presidenta Sheinbaum para evitar incidentes de este tipo en el futuro.

27 de marzo: Limpieza en el Golfo de México

Pemex informó la intensificación del monitoreo y limpieza en las costas del Golfo de México, esto para garantizar condiciones seguras a las vísperas de la Semana Santa 2026. Estos trabajos continuaron hasta días posteriores.

Ese mismo día, la secretaria Alicia Bárcena supervisó los trabajos de limpia en la zona del Golfo de México, tras un recorrido vía aérea en la playas de Punta San Juan, y de forma terrestre en playas como Pajapan, La Trocha y Estrellas de Alvarado, llevándose a cabo el monitoreo de forma permanente.

7 de abril: Contención de hidrocarburos en Tamaulipas

El GI resaltó que se mantuvieron acciones para la contención de hidrocarburo en las costas de Tamaulipas, donde se recolectaron seis mil 379 toneladas de hidrocarburo desde el 27 de marzo a la fecha tras las labores de limpieza.

16 de abril: Confirman que Pemex ocultó el derrame en el Golfo de México

La fuga de hidrocarburos “había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México”, indicó por su aprte el Grupo Interinstitucional que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, inició una investigación.

“Falsa alarma” e incendio en la refinería Olmeca

7 de abril

Después de que un incendio cobró la vida de cinco personas en la refinería Olmeca de Dos Bocas el pasado 17 de marzo, se registró otro incidente en menos de un mes en las inmediaciones ubicadas en Paraíso, Tabasco.

Ciudadanos reportaron que la refinería presentaba una contigencia por fuga, pero Pemex afirmó que la planta operaba de forma normal.

Incluso, señaló que las imágenes que circulaban en redes y medios de comunicación confundían a la ciudadanía, pues solo se trataba de la liberación de vapor de agua en operaciones de la planta coquizadora y no representaba algún riesgo para el personal, la comunidad y el medio ambiente.

9 de abril

Dos días después se registró un incendio en la planta coquizadora de la refinería Olmeca, alrededor de las 18:25 horas.

Pemex detalló que alrededor de 150 elementos de emergencia se encontraban en el lugar para sofocar el incendio, dejando a un bombero intoxicado por inhalación leve de humo.

Derrame de diésel en muelle de Deer Park

13 de abril

Pemex dio aviso sobre un derrame de diésel provocado en el muelle de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, el cual contuvo su personal.

A su vez, detalló que las reparaciones y limpieza total del lugar tomaron dos días.

Presencia de humo en la refinería de Tula

16 de abril

Un incendio se registró en la planta HDR de la refinería de Tula durante la tarde del jueves 16 de abril, lo cual alertó a las comunidades cercanas al sitio. Los trabajadores controlaron el siniestro y afirmaron que afortunadamente no hubo reportes de personas lesionadas ni daños a la infraestructura del complejo.

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En un comunicado, Pemex dijo que se trató de un “incidente menor con presencia de humo” en la planta hidrodesulfuradora de la refinería, que fue atendido de manera oportuna y la refinería continuó operando de manera normal.