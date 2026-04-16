Pemex reconoce derrame en Golfo de México; Sheinbaum instruye investigación para esclarecer origen

La petrolera señaló que fueron separados de sus funciones tres servidores: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino; y el líder de Derrames y Residuos

Gloria López / El Sol de México

Asimismo, el Grupo Interinstitucional informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se inició una investigación exhaustiva para esclarecer el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

“No se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto”, dijo en conferencia de prensa sobre la conclusión a la que llegó con el Grupo Interdisciplinario de científicos que investigó el derrame de hidrocarburo.

Resaltó que las manchas fueron identificadas por su color ocre, lo que permitió diferenciarlas de la chapopotera natural de Cañón, la cual es una huella permanente detectada de manera consistente desde 2018.

Mientras que otra posible fuente corresponde a chapopoteras naturales frente a Coatzacoalcos y en la zona de Cañón, cuya actividad se mantiene bajo análisis mediante simulaciones.

Rosaura Ruiz afirmó que el grupo de especialistas realizó simulaciones sobre la trayectoria de la mancha al considerar corrientes marinas y condiciones atmosféricas.