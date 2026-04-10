Sheinbaum indicó que el incendio pudo haber sido causado por la temperatura que sale de la coquizadora, que genera este producto final de la refinación

Rafael García

La mandataria federal explicó que estos trabajos, en los que también colabora el gerente de esta planta, consisten en llevar a cabo una primera revisión a través de un análisis técnico para saber qué ocasionó el incendio.

Horas después del incidente, Pemex reportó que no hubo lesionados y a las 18:25 horas se sofocó el incendio.

Sheinbaum indicó que el incendio pudo haber sido causado por la temperatura que sale de la coquizadora, que genera este producto final de la refinación.

“Se produce gasolina, se produce diésel de bajo contenido de azufre y se producen otros derivados y lo que sobra es el coque, que es como un polvo de petróleo”, dijo durante la conferencia mañanera de este viernes.

Explicó que, de inmediato, llegaron los servicios de emergencia y la Secretaría de Marina, por lo que “no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas”.

Hoy, Pemex publicó en la red social X que el director de esta paraestatal y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, participaron en una reunión de seguridad para dar seguimiento a este inicidente.

En el encuentro participaron personal de Pemex y del gobierno estatal, donde está descartado cualquier riesgo a la población, trabajadores, instalaciones de la refinería y al medio ambiente.