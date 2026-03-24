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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Perfila TEPJF permitir a ciudadano con doble nacionalidad participar en pugna por asiento en el INE

La convocatoria, emitida por la Cámara de Diputados, indica que los aspirantes a las consejerías del INE deben ser ciudadanos mexicanos que no adquieran otra nacionalidad

Rafael García

Este será votado mañana a mediodía.

Esto debido a que la convocatoria señala que las personas aspirantes deberán “ser ciudadana o ciudadano mexicano que no adquiera otra nacionalidad”.

Sin embargo, Francisco Antonio Rojas impugnó ante el TEPJF esta convocatoria al alegar que se violan los derechos de participación política y libertad profesional.

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