Perfila TEPJF permitir a ciudadano con doble nacionalidad participar en pugna por asiento en el INE

La convocatoria, emitida por la Cámara de Diputados, indica que los aspirantes a las consejerías del INE deben ser ciudadanos mexicanos que no adquieran otra nacionalidad

Rafael García

Este será votado mañana a mediodía.

Esto debido a que la convocatoria señala que las personas aspirantes deberán “ser ciudadana o ciudadano mexicano que no adquiera otra nacionalidad”.

Sin embargo, Francisco Antonio Rojas impugnó ante el TEPJF esta convocatoria al alegar que se violan los derechos de participación política y libertad profesional.