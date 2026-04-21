Perfilan salida de Luisa María Alcalde en dirigencia nacional de Morena

Fuentes del partido señalan la salida de la presidenta nacional; Andrés Manuel López Beltrán también estaría fuera de la organización

Rafael Ramírez / El Sol de México

Ante versiones sobre su salida, fuentes del partido confirmaron que la exsecretaria del Trabajo dejará la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, sin que hasta el momento se haya anunciado oficialmente quién asumirá la dirigencia.

En paralelo, también se perfila la salida de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, de la Secretaría de Organización de Morena, uno de los cargos clave en la operación territorial del partido.

Este rotativo consultó al área de comunicación de Morena, donde no se ha confirmado la noticia ni ha emitido una postura oficial sobre los cambios en su dirigencia.