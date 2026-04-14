Periodistas de Oaxaca denuncian intimidación y condicionan cobertura a organización social

A través de un pronunciamiento, periodistas de la región Mixteca señalan al representante de UBISORT de pedirles que difundieran un caso de despojo sin haber evidencia verificable

Luis Ramírez / Corresponsal

Ante esta situación, los firmantes advirtieron que no continuarán tolerando presiones ni descalificaciones hacia su labor informativa y subrayaron que su trabajo consiste en documentar hechos de interés público y dar seguimiento a demandas sociales.

Como medida, anunciaron que suspenderán la cobertura informativa relacionada con actividades de la UBISORT en radio, medios impresos y plataformas digitales, hasta que cesen las presuntas intimidaciones y se emita una disculpa pública.

Asimismo, exhortaron al dirigente estatal de la organización, Fabián Pereda Pereda, a promover el respeto hacia el trabajo periodístico.