La Secretaría de Gobernación da seguimiento a las necesidades de las personas lesionadas y sus familiares

Laura Arana

Sobre los lesionados en el tiroteo en Teotihuacán, Estado de México, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que permanecen hospitalizadas cinco personas.

Remarcó que se da seguimiento a las necesidades de las personas lesionadas y sus familiares, en coordinación con autoridades del IMSS Bienestar y la Secretaría de Cultura federal.

“Se reitera que el Gobierno de México está en contacto directo con cada una de las familias de las víctimas dentro y fuera del país, así como con la representación de las embajadas y servicios consulares”, dijo.