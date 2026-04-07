Personal de rescate continúa extrayendo agua de la mina en la que permanecen atrapados tres mineros

A casi dos semanas de que los mineros quedaron bajo tierra, las esperanzas se consumen conforme pasa el tiempo

EFE

“Actualmente, el sistema sostiene un caudal de extracción de 9,5 litros por segundo, lo que equivale a un volumen desalojado de 34.200 litros por hora, manteniendo la estabilidad del flujo de salida de agua”, explicó la SSPC.

Asimismo, se instalaron dos genéfonos -dispositivos de telefonía sin necesidad de energía externa o baterías- para mantener una “comunicación confiable” con los equipos de extracción.

De forma paralela, las autoridades mantuvieron sesiones informativas con los familiares de los tres mineros atrapados para “mantenerlos al tanto de los trabajos realizados y del programa de acciones técnicas por ejecutar”.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas. Uno de ellos fue rescatado con vida más de 100 horas después.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).