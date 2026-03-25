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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Pese a retiro de Chile, Sheinbaum mantiene apoyo a Bachelet para liderar la ONU

La mandataria descartó que propondrá a alguna persona mexicana para el cargo y reiteró su apoyo a la expresidenta de Chile

Rafael García

La mandataria mexicana descartó que propondrá a alguna persona del país para el cargo.

Destacó que Bachelet también cuenta con la idea de reconstruir la ONU como un organismo de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo.

Claudia Sheinbaum indicó que faltará ver si Brasil continúa en la disposición de apoyarla, tras el retiro del mandatario chileno de esta decisión, pues recordó que por Bachelet irían México, Brasil y Chile.

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