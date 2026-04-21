Pide Embajada de Rusia seguridad para turistas tras tiroteo en Teotihuacán

Roxana González

Las autoridades mexicanas identificaron al presunto responsable del tiroteo en el que murió una turista canadiense y otras 13 personas resultaron heridas en la mañana del lunes.

Se trata de Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años que presuntamente se quitó la vida luego de ser acorralado por elementos de la Guardia Nacional y la policía local en el popular sitio turístico ubicado al noroeste de Ciudad de México.

Jasso Ramírez abrió fuego en varias ocasiones en la pirámide de la Luna antes del mediodía, en un momento en el que había una gran afluencia de turistas mexicanos y extranjeros.

Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida en el tiroteo, mientras que otros 13 visitantes, de diversas nacionalidades, resultaron heridos por arma de fuego o por caídas y golpes al intentar escapar.