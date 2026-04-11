Los puntajes de las personas que solicitaron revisión van de 38, la calificación más baja, a 76

Rafael García

De estos, hay un total de cuatro personas registrados con autoadscripción por pertenecer a grupos vulnerables.

Los puntajes que serán sometidos a revisión hoy van de 38, que es la calificación más baja, a 76, la más alta entre quienes no pasaron a la siguiente fase.

Entre los perfiles que solicitaron esta revisión se encuentran Aldrin León Zenteno, quien obtuvo 76.

Arturo Flores Tapia también solicitó la revisión de su puntaje, al sacar 38, la calificación más baja.