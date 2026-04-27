Plan B afectará a menos de 1% de los trabajadores del INE y ninguno será despedido, dice Guadalupe Taddei

Únicamente se tocará el salario de hasta 150 de los 19 mil trabajadores que tiene el

Rafael García

Es decir, únicamente se tocará el salario de hasta 150 de los 19 mil trabajadores que tiene el INE.

Aseguró que, con esta reforma, nadie será despedido, por lo que “todos los trabajadores deben sentirse tranquilos”.

Refirió que siempre está la oportunidad de aceptar un ajuste de salarios de manera personal.

La Ley Federal del Trabajo establece que no puede haber una reducción del salario de un trabajador, excepto que haya reformas a la Constitución, como en este caso.

Hoy el INE inició con un plazo de 30 días para presentar las propuestas y adecuaciones presupuestales para implementar este plan B.

Con estas propuestas, el INE realizará el anteproyecto del presupuesto del instituto para el ejercicio fiscal 2027.

Estos planteamientos, que deberá presentar la Dirección Ejecutiva de Administración, los realizará con base en la revisión de los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.

También deberán incluir el análisis de manuales de remuneraciones y de normas administrativas en materia de recursos humanos.