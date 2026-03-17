Ignacio Mier, el coordinador de los senadores de Morena, asegura que no habrá fast track, pues confía que los tiempos permitan su aprobación en el corto plazo

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Seguramente por la tarde-noche la tendremos acá”, indicó el legislador, al señalar que primero revisarán el contenido de la propuesta antes de definir su ruta parlamentaria.

Aun así, confió en que los tiempos permitan su aprobación en el corto plazo. “Sí, yo espero que sea la próxima semana”, dijo.

Respecto a posibles resistencias internas, como la postura del senador Luis Armando Melgar, quien ha expresado dudas sobre la iniciativa, Mier aseguró que se realizará un trabajo político para construir consensos.

“Vamos a hacer todo el trabajo de sensibilización sobre las bondades. Una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por décadas, lo estamos respetando”, argumentó.