La iniciativa prevé cambios constitucionales y legales para realizar la elección judicial en 2027 y la revocacion de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno

Jorge Salcedo / El Sol de México

La iniciativa de la presidenta busca eliminar gastos excesivos del sistema electoral para destinar el ahorro de recursos en infraestructura y servicios públicos para los estados y municipios.

En este contexto, la presidenta dijo que ya hay una reforma constitucional para que nadie gane más que la presidenta de México, sin embargo dijo que hay muchos consejeros electorales que no respetan este punto.

Sheinbaum reiteró que este ahorro también contempla a la Cámara de Senadores y que se estima que conseguirán cuatro mil millones de pesos que serán invertidos en programas sociales y obra pública para los estados del país.