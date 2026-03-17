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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Plan B de reforma electoral va primero al Senado y elección judicial se mantiene en 2027: Sheinbaum

La iniciativa prevé cambios constitucionales y legales para realizar la elección judicial en 2027 y la revocacion de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno

Jorge Salcedo / El Sol de México

La iniciativa de la presidenta busca eliminar gastos excesivos del sistema electoral para destinar el ahorro de recursos en infraestructura y servicios públicos para los estados y municipios.

En este contexto, la presidenta dijo que ya hay una reforma constitucional para que nadie gane más que la presidenta de México, sin embargo dijo que hay muchos consejeros electorales que no respetan este punto.

Sheinbaum reiteró que este ahorro también contempla a la Cámara de Senadores y que se estima que conseguirán cuatro mil millones de pesos que serán invertidos en programas sociales y obra pública para los estados del país.

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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