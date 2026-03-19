Plan B divide al Senado: PVEM cierra filas; PT duda y oposición anuncia rechazo

El Verde garantiza respaldo mayoritario; el PT mantiene análisis por equidad electoral; PAN y PRI advierten riesgos de control político, gasto y ventajas indebidas

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Estamos aún en el análisis… todavía no tenemos si va a ser a favor o en contra”, señaló.

Advirtió que uno de los puntos clave será revisar que la reforma no genere ventajas para las mayorías ni afecte la competencia de partidos minoritarios.

“Lo que buscamos es que haya una democracia igualitaria, equitativa, condiciones para todos”, sostuvo.

Sobre la revocación de mandato —uno de los ejes de la iniciativa— evitó fijar postura sobre su posible aplicación en 2027 y subrayó que el PT definirá su posición tras reuniones internas con su dirigencia.

En contraste, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que su bancada respaldará la reforma, con el voto a favor de 13 de sus 14 integrantes.

“Ya tenemos un acuerdo con la mayoría de las senadoras y de los senadores y vamos a apoyar esta iniciativa”, afirmó.

“No quieren parar el dinero del narco en las campañas y no quieren acabar con la sobrerrepresentación”, acusó.

El panista advirtió además que la reforma podría incrementar el gasto en municipios, al obligar a elevar el número de regidores en la mayoría de los ayuntamientos.

“Van a ahorrar dinero en 56 municipios, pero van a gastar más en mil 89”, sostuvo.

“Van a tener a la presidenta pidiendo el voto por todo el país, mientras la oposición se tiene que quedar callada”, dijo.

En la misma línea, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que su bancada votará en contra al considerar que se trata de un intento de control político rumbo a 2027.

Añorve Baños, calificó al plan B como un “plan con maña” orientado —dijo— al control político y no a la austeridad.

El senador también cuestionó la viabilidad técnica de la iniciativa, al señalar contradicciones en temas como la integración de cabildos, y advirtió que el proyecto retoma elementos de intentos previos que fueron frenados por la Suprema Corte.

Asimismo, atribuyó al contexto económico y a casos de corrupción el desgaste del gobierno federal, y consideró que ello se reflejará en un eventual “voto de castigo” en las elecciones intermedias.

Finalmente, el priista indicó que, aunque no ha habido coordinación formal con otras bancadas de oposición, sus posturas públicas son coincidentes en el rechazo al proyecto.