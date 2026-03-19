El coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa, criticó el plan B electoral debido a que los Ayuntamientos que tienen menos de cinco integrantes, ahora tendrían que sumar más regidores.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Es que es una reforma hecha con las prisas y con las patas (...) Se reunieron supuestamente a crear una reforma todo el fin de semana y lo que presentan es este mamotreto. No es aceptable

Detalló que en casos como Yucatán, solo un municipio, Mérida, tiene 17 regidurías, por lo que con el plan B se eliminarían dos regidurías.

“En el caso de Yucatán reducen dos regidores y se inventan 221”, ironizó.

El coordinador de los panistas en San Lázaro esgrimió que para corregir ese tipo de errores en el plan B electoral, el oficialismo tendría que romper su coraza de soberbia y dialogar con todas las fuerzas políticas.