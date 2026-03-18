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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Plan B de Sheinbaum permite que los presidentes llamen al voto para evitar su revocación

El plan B de la reforma electoral estipula que cualquier mandatario tendrá la puerta abierta para hacer campaña mientras está en función

Rafael Ramírez y Jorge Salcedo / El Sol de México

Este mecanismo podrá solicitarse durante el segundo o tercer año de la administración y la consulta se programará el primer domingo de junio del año convocado.

Además permitirá que la persona titular del Ejecutivo federal participe en la promoción del proceso y llame al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley.

El documento también propone ajustar las reglas de difusión, por lo que establece la suspensión de propaganda gubernamental desde 60 días previos a la consulta.

El proyecto también prohíbe la contratación de seguros privados, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro financiados con recursos públicos para altos funcionarios, incluidos consejeros electorales y magistrados.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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