El plan B de la reforma electoral estipula que cualquier mandatario tendrá la puerta abierta para hacer campaña mientras está en función

Rafael Ramírez y Jorge Salcedo / El Sol de México

Este mecanismo podrá solicitarse durante el segundo o tercer año de la administración y la consulta se programará el primer domingo de junio del año convocado.

Además permitirá que la persona titular del Ejecutivo federal participe en la promoción del proceso y llame al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley.

El documento también propone ajustar las reglas de difusión, por lo que establece la suspensión de propaganda gubernamental desde 60 días previos a la consulta.

El proyecto también prohíbe la contratación de seguros privados, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro financiados con recursos públicos para altos funcionarios, incluidos consejeros electorales y magistrados.