Plan B se discutirá entre 7 y 8 de abril en Cámara de Diputados: Kenia López

La diputada presidenta consideró que la Cámara de Diputados debe enfocar sus esfuerzos en atender la crisis de personas desaparecidas en México

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

A pesar de ello, agregó, el título de la minuta fue corregido por las facultades que tiene la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados debe priorizar atención a crisis de desaparecidos

Mencionó que es importante conocer dicho informe y puntualizó que es necesario hacer pública la metodología con la que se recabaron los datos.

“Hay algunas cosas que, pues me parece que hay que enfatizar, es preocupante que únicamente haya tres mil 869 carpetas de investigación”, planteó.

Asimismo, recordó que durante la última visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el órgano internacional identificó una impunidad de 99 por ciento en las desapariciones.

Por ello, instó a la Cámara de Diputados a priorizar su atención a la crisis de personas desaparecidas en el país.