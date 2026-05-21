Méxicojueves, 21 de mayo de 2026Plantean diputados garantizar presupuesto progresivo para el sistema de cuidados local.Debatirán hoy versión preliminar del dictamen en comisiones. / FacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Manuel CosmeManuel CosmeÚltimas notas:Plantean diputados garantizar presupuesto progresivo para el sistema de cuidados local.Gobierno de CDMX prepara curso de capacitación para manejo de bicis y motos eléctricasCasa del Conde de Regla: historia y futuro incierto bajo la remodelación de la UACMClara BrugadaDiputadosPresupuestoNOTAS RELACIONADASMÉXICOMorena impone Plan B en comisiones; pasa al Pleno entre alertas de inequidad electoralMÉXICOSenado avala Ley General de Economía Circular: México adopta un modelo obligatorio para reusar y reducir residuosMÉXICOSenado aprueba reforma contra extorsión: elevan penas hasta a 42 añosMás NoticiasMÉXICOOrden de aprehensión contra empresario inmobiliarioAutoridades emitieron una orden de aprehensión contra un empresario inmobiliario, en un caso que mantiene en alerta al sector y la justicia. Conoce los detalles y contexto de la imputación y acciones legales.MÉXICOPRI pierde impugnación por elección a la gubernatura de Sinaloa en 2021En 2021, el tribunal electoral estatal determinó que las pruebas presentadas por el PRI carecían de validez jurídica para anular la elecciónMÉXICOSuman 61 bolsas con restos humanos en fosa de Las PintitasAdemás siguen localizando restos humanos en crematorios de Lagos de MorenoMÉXICOIPN y Fundación Politécnico retoman convenio tras ruptura; habrá Comité de Vigilancia El convenio tiene como principal característica la creación de un Comité de Vigilancia para total transparencia en el uso de los recursosMÉXICOVon der Leyen y Costa llegan a México para visita de trabajo y firma del Acuerdo Global ModernizadoLa presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejero Europeo se reunirán con Sheinbaum en la VIII Cumbre México-Unión EuropeaMÉXICOMáynez denuncia ante Profeco presuntas irregularidades en venta de boletos para la final Pumas-Cruz AzulEl dirigente nacional de Movimiento Ciudadano pidió incluir en el próximo periodo extraordinario una iniciativa para regular a las boleterasMÉXICOPosponen audiencia de Antonio Vera Carrizal por el caso de María Elena Ríos para este viernes 22 de mayoMaría Elena Ríos dio a conocer la reprogramación de la audiencia mediante sus redes sociales, siendo el próximo viernesMÉXICOCrimen organizado logró penetrar estructura municipal en Morelos: FGRHasta el momento, se han aprehendido a seis personas, relacionadas con la red de corrupción en Morelos, mientras el edil de Cuautla continúa prófugo.MÉXICORoberto Velasco negó diálogo con familiares de voluntarios interceptados antes de partir a GazaNo fue hasta que la flotilla recibió el primer ataque israelí que la SRE se puso en contacto y brindó atención a los familiares de los voluntariosLOCALFlotilla Global Sumud: Familia de Al Muatasem, activista hidalguense, exige liberaciónFue retenido por el Ejército israelí cuando acudía a brindar ayuda humanitaria en Gaza junto a otros mexicanos COLUMNASHiroshi TakahashiEl Espectador / Washington amenaza con quitar visas a familiares de “amenazas”Luis CarrilesAguas profundas / Corrosión y corrupción en ductos de Pemex Rogelio VarelaCorporativo / Syngenta mejora cultivosRoberto RemesApología no solicitada de Díaz AyusoLO+RECIENTELOCAL“Punta Colorada” reaviva preocupación por impactos y desplazamiento en La RiberaMÉXICOPor primera vez hay un mecanismo de protección al maíz blanco y su precioMÉXICOMexicanos interceptados por fuerzas israelíes comparecerán este 21 de mayo ante un tribunalMÉXICOPolicías bloquean calles en Oaxaca para exigir pensiones dignas y más recursosNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESPatricio PatricioCARTONESSemarnat 1 Gandallas 0 Osvaldo