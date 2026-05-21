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Méxicojueves, 21 de mayo de 2026

Plantean diputados garantizar presupuesto progresivo para el sistema de cuidados local.

Debatirán hoy versión preliminar del dictamen en comisiones.

Diputados eligen a integrantes de la Comisión Permanente para el receso legislativo
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Manuel Cosme

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Manuel Cosme
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