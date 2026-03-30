El mandarino estatal, dijo que se continúa con la búsqueda y explicó que el accidente se originó tras la formación de un socavón que provocó el colapso de material conocido como “jale”, un residuo minero
La Playa Tijuana, en Baja California, fue la única clasificada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como no apta para vacacionar en Semana Santa debido a su alta concentración de bacterias que indican la presencia de contaminación fecal.
En total,Cofepris tomó dos mil 358 muestras de agua en las 289 playas de mayor afluencia pública en el país, de las cuales 288 fueron clasificadas como aptas para uso recreativo y solo Playa Tijuana no resultó apta “debido a que rebasó los criterios de calidad establecidos como rango de protección a la población usuaria”.
En los tres sitios de muestreo de la playa, que incluyen las costas de San Antonio del Mar, Baja Malibú y Playa Blanca, se rebasó el Número Más Probable (NMP) de bacterias conocidas como “enterococos” por cada 100 mililitros de agua, esta es una medida internacional sobre la calidad del agua.
“Existen factores que afectan la calidad de agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, contaminación por escorrentías, actividades de comercio informal y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año y no contar con infraestructura de saneamiento y alcantarillado adecuada”, precisó Cofepris en un comunicado.
El año pasado, seis playas fueron declaradas como un riesgo para la población: la Playa de Rosarito, la Playa de Rosarito I, la Playa de Tijuana y la Playa de Tijuana I, en Baja California; Playas Icacos, en Acapulco, Guerrero, y la Bahía de Banderas, en Nayarit.
Ese año la Cofepris se coordinó con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios de las tres entidades antes señaladas para que los Comités de Playas, en los que las autoridades sanitarias estatales son miembros, implementaran acciones inmediatas de saneamiento para alcanzar las condiciones óptimas de las seis playas.