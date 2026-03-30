









Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Cofepris descartó a Playa Tijuana debido a que rebasó los criterios de calidad establecidos como rango de protección a la población usuaria. / Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro.com

La Playa Tijuana, en Baja California, fue la única clasificada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como no apta para vacacionar en Semana Santa debido a su alta concentración de bacterias que indican la presencia de contaminación fecal.

En total, Cofepris tomó dos mil 358 muestras de agua en las 289 playas de mayor afluencia pública en el país, de las cuales 288 fueron clasificadas como aptas para uso recreativo y solo Playa Tijuana no resultó apta “debido a que rebasó los criterios de calidad establecidos como rango de protección a la población usuaria”.

En los tres sitios de muestreo de la playa, que incluyen las costas de San Antonio del Mar, Baja Malibú y Playa Blanca, se rebasó el Número Más Probable (NMP) de bacterias conocidas como “enterococos” por cada 100 mililitros de agua, esta es una medida internacional sobre la calidad del agua.

La autoridad aclaró que esta evaluación es independiente a la que lleva a cabo el Grupo Interinstitucional que da seguimiento a la emanación de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, cuyas fuentes están detectadas y controladas.

“Existen factores que afectan la calidad de agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, contaminación por escorrentías, actividades de comercio informal y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año y no contar con infraestructura de saneamiento y alcantarillado adecuada”, precisó Cofepris en un comunicado.

El año pasado, seis playas fueron declaradas como un riesgo para la población: la Playa de Rosarito, la Playa de Rosarito I, la Playa de Tijuana y la Playa de Tijuana I, en Baja California; Playas Icacos, en Acapulco, Guerrero, y la Bahía de Banderas, en Nayarit.