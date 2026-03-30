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Méxicolunes, 30 de marzo de 2026

Playa Tijuana, la única que sugieren no visitar en Semana Santa en todo el país

De las 289 playas examinadas por la Cofepris en este año, ésta es la única que no aprobó debido a su alta concentración de bacterias. En 2025 fueron seis las playas no aptas

Isaac Albarrán

De acuerdo con el conteo de calidad bacteriológica del agua del mar 2026, las muestras fueron tomadas entre el 3 y el 13 de marzo de este año y representan un riesgo para la salud.

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